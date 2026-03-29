وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في إسلام آباد

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات في المنطقة، والتنسيق والتشاور بشأنها، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.