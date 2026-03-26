وزير الخارجية يصل مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7

استمرار هطول الأمطار على محافظة تيماء ترامب يمدد مهلة استهداف محطات الطاقة في إيران لـ 6 أبريل اقتران القمر بالمشتري ورأسي التوأم يزيّن سماء المملكة استهداف سفينة تجارية في البحر الأسود وتركيا تعرب عن قلقها البالغ أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب الرياض السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة شهرين الصحة الكويتية تنفي حدوث تسربات إشعاعية بالبلاد رحيل الفنان اللبناني أحمد قعبور اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية الهيئة العامة للنقل تعلن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عامًا
وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7 والشركاء المدعوين.
والتقى بن فرحان، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7.
جانب من وصول سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7 والشركاء المدعوين.
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 26, 2026
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث تطورات التداعيات الأمنية الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
كما التقى وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيدة إيفيت كوبر. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.