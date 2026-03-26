وزير الخارجية يصل مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7 والشركاء المدعوين.

والتقى بن فرحان، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث تطورات التداعيات الأمنية الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

كما التقى وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيدة إيفيت كوبر. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

