وزير الخارجية يصل مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7 والشركاء المدعوين.

والتقى بن فرحان، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7.

📷 | جانب من وصول سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan إلى مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع #G7 والشركاء المدعوين. pic.twitter.com/mkp9cHcqV5 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 26, 2026

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث تطورات التداعيات الأمنية الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

كما التقى وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيدة إيفيت كوبر. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.