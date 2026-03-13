وزير الداخلية القطري: مخزون المياه يكفي لأشهر والأمن الغذائي 18 شهرًا

أكد وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الجمعة، أن قطر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المياه يكفي لعدة أشهر، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل العمل على تعزيز هذا المخزون لضمان استدامته في مختلف الظروف.

وأوضح الوزير أن مخزون الأمن الغذائي في البلاد يكفي لمدة تصل إلى 18 شهراً، مؤكداً أنه لم يتم اللجوء إلى استخدامه حتى الآن، في ظل استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تعاملت مع بلاغات تتعلق بسقوط شظايا صواريخ إيرانية في أكثر من 600 موقع بمناطق مختلفة، وذلك في أعقاب الهجمات التي طالت العاصمة الدوحة مطلع مارس الجاري.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لـ غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعاً موسعاً يوم الثلاثاء الماضي، بحضور ممثلين عن 34 شركة محلية عاملة في قطاع المواد الغذائية، حيث ناقش الاجتماع التحديات التي قد تواجه سلاسل التوريد، إضافة إلى سبل ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية وتدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلي دون انقطاع.