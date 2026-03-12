Icon

السعودية

وزير الداخلية يبحث التعاون بالمجال الأمني مع وزيرة الخارجية البريطانية

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٩ صباحاً
وزير الداخلية يبحث التعاون بالمجال الأمني مع وزيرة الخارجية البريطانية
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون بين البلدين الصديقين، ولاسيما في المجالات الأمنية، في إطار الشراكة الإستراتيجية والعلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان الأحداث الراهنة وانعكاساتها الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين الموقف المشترك بإدانة الاعتداءات الآثمة على المملكة وعدد من الدول.

وأكدت معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة خلال الاستقبال، تضامن بلادها مع المملكة العربية السعودية إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة، مشيدة بما تبذله المملكة لصون أمن وسلامة المواطنين البريطانيين وكافة الجنسيات المتواجدة في المملكة، و جهودها الحثيثة في سبيل حفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.
كما حضر من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن هيتشن، وعدد من كبار المسؤولين.

