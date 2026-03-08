Icon

البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية Icon الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات Icon وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا Icon إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي Icon تنوع الغطاء النباتي في الشمالية يعزز ازدهار النحل ويدعم البيئة Icon رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة Icon البحرين: إصابات بصفوف المواطنين إحداها بليغة بمنطقة سترة إثر هجوم بالمسيرات الإيرانية Icon وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي Icon العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل Icon وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٢ صباحاً
وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا
المواطن - فريق التحرير

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن ناقلات النفط التي علقت في الخليج العربي يُتوقع أن تبدأ بالتحرك قريباً، بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة أسهمت في تدمير الأسلحة التي استخدمتها إيران لاستهداف السفن.

وأوضح رايت أن الولايات المتحدة نجحت في تحييد قدرات كانت تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية، في خطوة تهدف إلى استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وكشف أن ناقلة نفط كبيرة تمكنت بالفعل من عبور مضيق هرمز قبل نحو 24 ساعة، في مؤشر أولي على تحسن الوضع الأمني وبدء عودة حركة العبور في المضيق.

وأشار وزير الطاقة الأميركي إلى أنه في أسوأ السيناريوهات قد يستغرق تحرك جميع ناقلات النفط العالقة في الخليج عدة أسابيع، لكنه رجح أن تبدأ السفن بالتحرك تدريجياً خلال الفترة القريبة مع تحسن الظروف الأمنية.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه أسواق الطاقة العالمية أي إشارات لعودة تدفق النفط بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله أحد أكثر الممرات البحرية حساسية وتأثيراً في استقرار أسواق الطاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد