وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن ناقلات النفط التي علقت في الخليج العربي يُتوقع أن تبدأ بالتحرك قريباً، بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة أسهمت في تدمير الأسلحة التي استخدمتها إيران لاستهداف السفن.

وأوضح رايت أن الولايات المتحدة نجحت في تحييد قدرات كانت تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية، في خطوة تهدف إلى استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وكشف أن ناقلة نفط كبيرة تمكنت بالفعل من عبور مضيق هرمز قبل نحو 24 ساعة، في مؤشر أولي على تحسن الوضع الأمني وبدء عودة حركة العبور في المضيق.

وأشار وزير الطاقة الأميركي إلى أنه في أسوأ السيناريوهات قد يستغرق تحرك جميع ناقلات النفط العالقة في الخليج عدة أسابيع، لكنه رجح أن تبدأ السفن بالتحرك تدريجياً خلال الفترة القريبة مع تحسن الظروف الأمنية.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه أسواق الطاقة العالمية أي إشارات لعودة تدفق النفط بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله أحد أكثر الممرات البحرية حساسية وتأثيراً في استقرار أسواق الطاقة.