وسط رجاء ودعاء.. أمطار غزيرة في المسجد الحرام

هطلت اليوم الخميس، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمسجد الحرام وسط أداء المعتمرين لمناسكهم والطواف حول الكعبة، وهم يتوجهون بالدعاء رافعين أكفّ الضراعة إلى الله مبتهجين بأمطار الخير والبركة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الجوية، وإصدار التوجيهات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.