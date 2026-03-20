وظائف إدارية شاغرة بشركة CEER للسيارات

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير قسم المشتريات والرقابة المالية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال).

– أخصائي ضرائب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير للسيارات، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 مارس 2026م.