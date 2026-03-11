وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة التأمين

شوارع وميادين جازان ترفرف براية التوحيد احتفاءً بيوم العَلَم “هيئة الطرق” تؤكد جاهزية شبكة الطرق لخدمة مواطني دول التعاون الخليجي دوريات الأمن بالرياض تضبط 5 مقيمين لممارستهم التسول سفير المملكة يزور يزور جناح السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2026 مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد
أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة التأمين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– خبير التعويضات والمزايا.
– مدير تدريب وتطوير الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت هيئة التأمين، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)