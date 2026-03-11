وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة التأمين

أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التأمين

وبيّنت هيئة التأمين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير التعويضات والمزايا.

– مدير تدريب وتطوير الذكاء الاصطناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة التأمين، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)