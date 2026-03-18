وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير إدارة المخاطر المؤسسية.
– مساعد قضائي أول.
– رئيس التدقيق الداخلي.
– مستشار الضرائب.
– مدقق أول استرداد الأموال.
– مدير عام دعم اللجان.
– أخصائي تشغيل معدات الأمن.
– مدقق حسابات.
وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)