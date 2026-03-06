Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

– أخصائي العلاقات الحكومية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، العلوم السياسية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الامتثال والمراقبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، التحليل المالي، علوم المعلومات، تحليل البيانات، إدارة المخاطر المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2026م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
السوق

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

السوق
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله
السوق

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

السوق
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
السوق

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

السوق
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف
السوق

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف

السوق
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
السوق

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

السوق