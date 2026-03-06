وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي العلاقات الحكومية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، العلوم السياسية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الامتثال والمراقبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، التحليل المالي، علوم المعلومات، تحليل البيانات، إدارة المخاطر المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2026م.