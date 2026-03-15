وظائف إدارية شاغرة لدى الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي حماية البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، علوم الحاسوب، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي استراتيجية وتخطيط البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيانات، المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2026م.