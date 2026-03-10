Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ساتورب

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٧ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب التكاليف والإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مشرف هندسة الصيانة الكهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– محلل الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، علوم الحاسوب)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

