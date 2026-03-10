وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة في شركة سبيراني اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ساتورب وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي السعودية تشارك في معرض لندن الدولي للكتاب 2026.. إرث ثقافي وتجربة ثقافية متكاملة “قُرح” الأثرية بالعُلا.. قصةُ مدينةٍ تاريخية كانت مركزًا للحركة التجارية والثقافية عبر العصور الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي وظائف شاغرة لدى شركة المراعي احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب التكاليف والإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– مشرف هندسة الصيانة الكهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– محلل الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، علوم الحاسوب)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)