وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل تسويق.

– محلل عمليات الشحن.

– محلل أول مشاريع الأراضي.

– محلل مشاريع منطقة العمليات الجوية.

– محلل تنفيذ العمليات الجوية.

– محلل تصميم هندسي.

– محلل البنية التحتية للمطارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 مارس 2026م.