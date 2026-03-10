حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء فلكية جدة: قمر رمضان في تربيعه الأخير الليلة وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول أرامكو تعلن النتائج المالية للربع الرابع من 2025 بتحقيق نمو وأرباح قوية وعوائد متزايدة المطبخ المركزي التابع لسلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة علاقة بين شرب المياه الجوفية وزيادة خطر الإصابة بالشلل الرعاش توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل تسويق.
– محلل عمليات الشحن.
– محلل أول مشاريع الأراضي.
– محلل مشاريع منطقة العمليات الجوية.
– محلل تنفيذ العمليات الجوية.
– محلل تصميم هندسي.
– محلل البنية التحتية للمطارات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 مارس 2026م.