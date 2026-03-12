Icon

وزير الداخلية يبحث التعاون بالمجال الأمني مع وزيرة الخارجية البريطانية Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon هطول أمطار الخير على محافظة الأحساء Icon اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن Icon “باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية Icon الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن Icon “الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٩ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

– مدير الخدمات اللوجستية (تبوك).

– مستشار الحرب الإلكترونية/ التايفون (الرياض).

– أخصائي أول سلامة (تبوك).

– فني خلية التدريب (الطائف).

– مدير مشروع/ هندسة النظم (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة كدانة للتطوير
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة كدانة للتطوير

السوق
وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي
السوق

وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي

السوق
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
السوق

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

السوق
وظائف شاغرة في شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة في شركة المراعي

السوق
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
السوق

وظائف شاغرة في مطارات الدمام

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

السوق
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
السوق

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

السوق
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
السوق

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

السوق