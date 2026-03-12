وزير الداخلية يبحث التعاون بالمجال الأمني مع وزيرة الخارجية البريطانية وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي هطول أمطار الخير على محافظة الأحساء اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة المراعي ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن “باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن “الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة”
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والرياض، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الخدمات اللوجستية (تبوك).
– مستشار الحرب الإلكترونية/ التايفون (الرياض).
– أخصائي أول سلامة (تبوك).
– فني خلية التدريب (الطائف).
– مدير مشروع/ هندسة النظم (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)