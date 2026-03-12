وظائف شاغرة في شركة المراعي

“باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن “الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة” الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السيد فهد آل سعيد وظائف شاغرة لدى شركة كدانة للتطوير 16 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة الجيش الأمريكي: فقدان طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 غربي العراق المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وظائف شاغرة في مطارات الدمام
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والدمام، والرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول تخطيط الصيانة (الخرج).
– أمين صندوق أول (الدمام).
– سكرتير التنفيذي (الرياض).
– تنفيذي خدمة عملاء الإقليمي (الرياض).
– مشرف موارد بشرية (الرياض).
– مشرف المحاسبة (الرياض).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)