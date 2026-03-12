وظائف شاغرة في شركة المراعي

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول تخطيط الصيانة (الخرج).

– أمين صندوق أول (الدمام).

– سكرتير التنفيذي (الرياض).

– تنفيذي خدمة عملاء الإقليمي (الرياض).

– مشرف موارد بشرية (الرياض).

– مشرف المحاسبة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)