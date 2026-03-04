Icon

وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٦ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير أول تطوير الملاعب الرياضية.

– أخصائي نمذجة البيانات.

– أخصائي تطوير واجهات المستخدم.

– موظف مبيعات.

– أخصائي أول حلول رحلات الركاب.

– موظف مركز الاتصال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

