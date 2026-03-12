وظائف شاغرة في فروع الفطيم القابضة

وزير الداخلية يبحث التعاون بالمجال الأمني مع وزيرة الخارجية البريطانية وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي هطول أمطار الخير على محافظة الأحساء اعتراض وتدمير 7 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة المراعي ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن “باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن “الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة”
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مبيعات.
– منسق مبيعات.
– مسؤول علاقات الضيوف.
– أخصائي تسليم السيارات.
– مُقدِّر تكاليف/ ورشة السيارات.
– تنفيذي مبيعات.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)