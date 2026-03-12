Icon

وظائف شاغرة في فروع الفطيم القابضة

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٦ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مبيعات.

– منسق مبيعات.

– مسؤول علاقات الضيوف.

– أخصائي تسليم السيارات.

– مُقدِّر تكاليف/ ورشة السيارات.

– تنفيذي مبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

