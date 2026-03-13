وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول نظم المعلومات الإدارية.

– مسؤول برامج تدريب تجربة العملاء.

– فني سيارات.

– فني فحص.

– مدير عام التفاعل والتواصل مع العملاء.

– مدير تحليلات البيانات والأداء.

– مدير أول مشاريع إدارة علاقات العملاء.

– مدير التوزيع/ النقل.

– مدير أتمتة البيانات والتسويق.

– مدير عام القنوات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مارس 2026م.