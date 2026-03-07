Icon

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٣ صباحاً
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارة التابعة للمركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس فريق نمذجة الذكاء الاصطناعي.

– رئيس فريق الأمن والسلامة.

– مدير إدارة المراجعات الخاصة.

– أخصائي المراجعة المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

