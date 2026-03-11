ريال مدريد يصعق مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وزارة الداخلية تحتفي بـ يوم العلَم ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية اعتراض وتدمير 18 مسيّرةً بالمنطقة الشرقية سان جيرمان يسحق تشيلسي بخماسية بدوري أبطال أوروبا وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS في 3 مدن وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة التأمين
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير خدمات الإسكان: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة، إدارة الأعمال).
– منسق مجلس المراجعة المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (طب العيون، التمريض، الصحة العامة، إدارة الرعاية الصحية).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)