ريال مدريد يصعق مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ صباحاً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير خدمات الإسكان: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة، إدارة الأعمال).

– منسق مجلس المراجعة المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (طب العيون، التمريض، الصحة العامة، إدارة الرعاية الصحية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

