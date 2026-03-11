وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

شوارع وميادين جازان ترفرف براية التوحيد احتفاءً بيوم العَلَم “هيئة الطرق” تؤكد جاهزية شبكة الطرق لخدمة مواطني دول التعاون الخليجي دوريات الأمن بالرياض تضبط 5 مقيمين لممارستهم التسول سفير المملكة يزور يزور جناح السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2026 مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة المخاطر: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة المخاطر، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير الرقابة الداخلية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، إدارة المخاطر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة المخاطر التشغيلية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة المخاطر، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)