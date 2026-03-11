وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المخاطر: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة المخاطر، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الرقابة الداخلية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، إدارة المخاطر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة المخاطر التشغيلية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة المخاطر، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)