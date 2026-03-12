وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي هطول أمطار الخير على محافظة الأحساء اعتراض وتدمير 12 مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة المراعي ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن “باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن “الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة” الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السيد فهد آل سعيد
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وعسير، وصبيا.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سائق مركبة ثقيلة.
– مشرف الإنتاج.
– أخصائي أول المواصفات والمعايير.
– محلل أول بيانات.
– تنفيذي مبيعات/ صالة عرض.
– مشرف صالة عرض.
– تنفيذي أول مبيعات/ مبيعات المشاريع.
– مسؤول ضمان الجودة.
– تنفيذي مبيعات أول/ صالة عرض.
وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)