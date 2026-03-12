وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وعسير، وصبيا.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سائق مركبة ثقيلة.

– مشرف الإنتاج.

– أخصائي أول المواصفات والمعايير.

– محلل أول بيانات.

– تنفيذي مبيعات/ صالة عرض.

– مشرف صالة عرض.

– تنفيذي أول مبيعات/ مبيعات المشاريع.

– مسؤول ضمان الجودة.

– تنفيذي مبيعات أول/ صالة عرض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)