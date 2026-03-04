وظائف شاغرة لدى شركة الدواء

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الدمام، وسديد، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الدواء

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب مخزون.

– فني إنتاج طبي حيوي.

– مساعد قانوني.

– أخصائي قانوني.

– مدير خط التصوير الطبي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)