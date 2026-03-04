Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة لدى شركة الدواء

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة الدواء
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الدمام، وسديد، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الدواء

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

– محاسب مخزون.

– فني إنتاج طبي حيوي.

– مساعد قانوني.

– أخصائي قانوني.

– مدير خط التصوير الطبي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
السوق

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله

السوق
وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع
السوق

وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع

السوق
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
السوق

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

السوق
وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى
السوق

وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

السوق
وظائف شاغرة في شركة معادن
السوق

وظائف شاغرة في شركة معادن

السوق
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
السوق

وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات

السوق
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
السوق

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

السوق
وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي
السوق

وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي

السوق