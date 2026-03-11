ريال مدريد يصعق مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وزارة الداخلية تحتفي بـ يوم العلَم ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية اعتراض وتدمير 18 مسيّرةً بالمنطقة الشرقية سان جيرمان يسحق تشيلسي بخماسية بدوري أبطال أوروبا وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS في 3 مدن وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة التأمين
أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف مكتب إدارة المشاريع.
– مدير أول مكتب إدارة المشاريع.
– مدير الصحة والسلامة المهنية.
– فني أول صيانة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)