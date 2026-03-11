Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطائرات المروحية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مكتب إدارة المشاريع.

– مدير أول مكتب إدارة المشاريع.

– مدير الصحة والسلامة المهنية.

– فني أول صيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

