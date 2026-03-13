وظائف شاغرة لدى شركة الفنار في 3 مدن

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة، وتبوك.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول صيانة/ كابلات.
– أخصائي مشتريات.
– مهندس تخطيط مشاريع.
– مهندس شبكات.
– مهندس تخطيط.
– مهندس موقع مدني.
– مسؤول الصحة والسلامة المهنية.
– مشرف عمال الصيانة الميكانيكية.
– مهندس مدني/ مساح كميات.
– مهندس مساح كميات.
– أخصائي الوسائط المتعددة الرقمية.
– أخصائي فعاليات تسويقية.
– رئيس فريق المخزون.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مارس 2026م.