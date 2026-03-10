وظائف شاغرة لدى شركة المراعي احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان وزير الحج والعمرة يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى مطار العلا الدولي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط غلطة سراي يفوز على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية #يهمك_تعرف | عبر مساند.. خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية من قصر الخريمة إلى السور.. “زوار ليالي الدرعية” يكتشفون تاريخًا متجذرًا وتجربة أصيلة
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، والدمام، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف دعم المبيعات (الرياض).
– مخطط سلسلة التوريد المركزية (الرياض).
– مدير أول فريق/ قسم الإقامة (الدمام).
– مفتش الجودة (الخرج).
– مشرف الجودة (الخرج).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)