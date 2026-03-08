وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أنظمة الاحتياطية الكهربائية.

– محلل أنظمة المحطة الملكية وأصحاب المصلحة.

– محلل الخدمات اللوجستية والترفيه والعقارات.

– محلل العطاءات التجارية والعقود.

– مدير قسم عمليات رأس المال البشري.

– مدير عام تميز رأس المال البشري.

– محلل حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال.

– محلل مركز ذكاء الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)