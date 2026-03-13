وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين

أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة التأمين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتير.
– أخصائي الموافقات.
– أخصائي الترخيص.
– أخصائي التميز الإشرافي.
وأوضحت هيئة التأمين، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2026م.