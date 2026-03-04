وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس محترف مشاريع هندسية.
– مهندس محترف السلامة والصحة المهنية.
– مهندس محترف صيانة المباني.
– مهندس خبير صيانة المباني.
– مهندس أول تشغيل مرافق.
– خبير أول تشغيل المرافق.
– أخصائي تحليل وتخطيط تنفيذي.
– مدير إدارة المرافق والصيانة.
– مراجع داخلي/ مراجعة تقنية المعلومات.
– كبير مراجعين داخليين.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)