Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

– مهندس محترف مشاريع هندسية.

– مهندس محترف السلامة والصحة المهنية.

– مهندس محترف صيانة المباني.

– مهندس خبير صيانة المباني.

– مهندس أول تشغيل مرافق.

– خبير أول تشغيل المرافق.

– أخصائي تحليل وتخطيط تنفيذي.

– مدير إدارة المرافق والصيانة.

– مراجع داخلي/ مراجعة تقنية المعلومات.

– كبير مراجعين داخليين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
السوق

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة

السوق
وظائف شاغرة في نظم الموارد الحكومية
السوق

وظائف شاغرة في نظم الموارد الحكومية

السوق
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

السوق
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف
السوق

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان

السوق
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
السوق

وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية

السوق