وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس محترف مشاريع هندسية.

– مهندس محترف السلامة والصحة المهنية.

– مهندس محترف صيانة المباني.

– مهندس خبير صيانة المباني.

– مهندس أول تشغيل مرافق.

– خبير أول تشغيل المرافق.

– أخصائي تحليل وتخطيط تنفيذي.

– مدير إدارة المرافق والصيانة.

– مراجع داخلي/ مراجعة تقنية المعلومات.

– كبير مراجعين داخليين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)