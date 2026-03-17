وفاة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، الثلاثاء، بأن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.

وأضاف أسفر الحادث عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية.

وتابع: “نهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة”.