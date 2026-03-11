Icon

ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.

ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني

وقد أكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال ضرورة وقف الهجمات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

