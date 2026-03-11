ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة

طيران ناس: رحلاتنا تسير منتظمة باستثناء الوجهات المتأثرة بإغلاق بعض المجالات الجوية رئيس طيران ناس: سوريا تعد سوقًا واعدة وسنبدأ تشغيل الرحلات بـ 3 طائرات أمانة حائل تزيّن شوارع وميادين المدينة بالأعلام احتفاءً بيوم العلم نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية بمناسبة يوم العلم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة مكتبة المؤسس تحتفي بيوم العلم بمعرض فني تشكيلي بعنوان “في حب الأخضر” ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم يعد هناك شيء لنضربه 96.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أول 20 يومًا من رمضان مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة ضمن مشروع محمد بن سلمان.. تجديد مسجد القلعة يوثق إرث الدولة السعودية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.
وقد أكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال ضرورة وقف الهجمات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.