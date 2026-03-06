ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي ورئيسي فلسطين وجيبوتي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

وقد عبر سمو ولي العهد -حفظه الله- وسمو ولي عهد دولة الكويت عن إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تُعد انتهاكًا لسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، ولما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما جرى خلال الاتصال التأكيد على الجهود القائمة لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وقد أكد فخامة الرئيس خلال الاتصال تضامن فلسطين مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.

كذلك تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة.

وقد عبر فخامة الرئيس عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة تجاه ما تعرضت له من عدوان، مؤكدًا دعم بلاده لما تتخذه المملكة من إجراءات بما يسهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.