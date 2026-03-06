Icon

ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي ورئيسي فلسطين وجيبوتي Icon خطيب المسجد النبوي: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق الرياض Icon اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية Icon خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان Icon ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين Icon تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة Icon وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي ورئيسي فلسطين وجيبوتي

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٨ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي ورئيسي فلسطين وجيبوتي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

وقد عبر سمو ولي العهد -حفظه الله- وسمو ولي عهد دولة الكويت عن إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تُعد انتهاكًا لسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، ولما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة

ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة

ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال

ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال

كما جرى خلال الاتصال التأكيد على الجهود القائمة لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وقد أكد فخامة الرئيس خلال الاتصال تضامن فلسطين مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.

كذلك تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة.

وقد عبر فخامة الرئيس عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة تجاه ما تعرضت له من عدوان، مؤكدًا دعم بلاده لما تتخذه المملكة من إجراءات بما يسهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الجزائري
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد السويسري
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
السعودية

ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات...

السعودية
برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
السعودية

برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل...

السعودية
ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
السعودية

ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد...

السعودية
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة
السعودية

ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية...

السعودية
ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة
السعودية

ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد...

السعودية