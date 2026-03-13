ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

دوريات الأمن تضبط مقيمًا لممارسته التسول في المدينة المنورة حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن جانب من جهود الأفواج الأمنية خلال رمضان في ساحات المسجد الحرام مسجد قرية الدويد.. شاهد تاريخي ضمن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 27 طائرة مسيرة سلمان للإغاثة يوزّع 5.224 كرتونًا من التمر في حمص السعودية تدخل قائمة أفضل 10 دول عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر واشنطن تسمح بشراء شحنات النفط الروسي ضمن إعفاء مؤقت من العقوبات ترامب يهدد: راقبوا ما سيحدث لهم اليوم
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.
كما جرى التأكيد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.