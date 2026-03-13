Icon

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٥ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.

كما جرى التأكيد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.

