ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد السويسري

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري.
وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
وقد أكد فخامته تضامن الاتحاد السويسري مع المملكة ودعم بلاده لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة للدفاع عن سيادتها واستقرار أمنها.