ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد السويسري

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد السويسري
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وقد أكد فخامته تضامن الاتحاد السويسري مع المملكة ودعم بلاده لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة للدفاع عن سيادتها واستقرار أمنها.

