يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية استخدام الضمان حال إتلاف المستأجر للوحدة السكنية

قالت شبكة إيجار إنه يتم توثيق حالة الوحدة الإيجارية خلال نموذج التسليم بعد انتهاء العقد ويمكن استخدام الضمان لتعويض التكاليف في حالة إحداث المستأجر أضرارًا في الوحدة السكنية.

وتابعت شبكة إيجار عبر منصة إكس أنه في حال عدم تعبئة نموذج التسليم خلال 7 أيام من نهاية العقد، سيتم إغلاق النموذج تلقائيًا بالموافقة من جميع الأطراف.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.