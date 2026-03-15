Icon

توتنهام يخطف التعادل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي Icon المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع: لدينا خبرة طويلة في التعامل مع التهديدات الجوية Icon فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع وزير خارجية قطر Icon وظائف شاغرة في شركة سدافكو Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الملاحة الجوية Icon وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ Icon #يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية استخدام الضمان حال إتلاف المستأجر للوحدة السكنية Icon أجواء إيمانية بالمسجد النبوي في صلاتي العشاء والتراويح ليلة 27 رمضان Icon في 35 ثانية.. خطوات الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر تطبيق توكلنا Icon خالد بن سلمان يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويدعو المواطنين للإبلاغ عن مشاهدات الصواريخ والمسيرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية استخدام الضمان حال إتلاف المستأجر للوحدة السكنية

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إنه يتم توثيق حالة الوحدة الإيجارية خلال نموذج التسليم بعد انتهاء العقد ويمكن استخدام الضمان لتعويض التكاليف في حالة إحداث المستأجر أضرارًا في الوحدة السكنية.

وتابعت شبكة إيجار عبر منصة إكس أنه في حال عدم تعبئة نموذج التسليم خلال 7 أيام من نهاية العقد، سيتم إغلاق النموذج تلقائيًا بالموافقة من جميع الأطراف.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

