يهمك_تعرف | إيجار: خدمة الواقعة الإيجارية تتيح رفع المطالبات القضائية ضد رافضي التوثيق

قالت شبكة إيجار إن خدمة الواقعة الإيجارية تستخدم في حال وجود عقد ورقي بين الطرفين وامتناع أحدهما عن توثيقه إلكترونيًا، حيث تمكن الطرف المتضرر من إثبات الامتناع وإتاحة رفع المطالبة المالية أو القضائية لدى الجهات المختصة.

وتابعت شبكة إيجار أنه عند توثيق الواقعة الإيجارية فإنها لا تعد عقدًا إلكترونيًا، ويمكن الإطلاع على خطوات تسجيل واقعة إيجارية من خلال الرابط التالي: https://www.ejar.sa/ar/help/user-manual/296976

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.