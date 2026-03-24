Icon

أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء  Icon البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث Icon قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم Icon إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني Icon الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة Icon مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة Icon لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه Icon قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | إيجار: خدمة الواقعة الإيجارية تتيح رفع المطالبات القضائية ضد رافضي التوثيق

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
#يهمك_تعرف | إيجار: خدمة الواقعة الإيجارية تتيح رفع المطالبات القضائية ضد رافضي التوثيق
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إن خدمة الواقعة الإيجارية تستخدم في حال وجود عقد ورقي بين الطرفين وامتناع أحدهما عن توثيقه إلكترونيًا، حيث تمكن الطرف المتضرر من إثبات الامتناع وإتاحة رفع المطالبة المالية أو القضائية لدى الجهات المختصة.

وتابعت شبكة إيجار أنه عند توثيق الواقعة الإيجارية فإنها لا تعد عقدًا إلكترونيًا، ويمكن الإطلاع على خطوات تسجيل واقعة إيجارية من خلال الرابط التالي: https://www.ejar.sa/ar/help/user-manual/296976

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد