يهمك_تعرف | الأحوال المدنية: صورة بدل المفقود والتالف للهوية تُلتقط ولا يمكن رفعها

أكدت الأحوال المدنية أنه عند إصدار بدل مفقود وبدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية، الصورة تكون ملتقطة ولا يمكن تحميل الصورة.

جاء ذلك ردًا من الأحوال على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، اليوم الخميس.

خدمات الهوية عبر أبشر

وتشمل خدمات بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر ما يلي:

إصدار هوية وطنية لفرد أسرة. تجديد الهوية الوطنية. طلب هوية بدل مفقود. طلب هوية بدل تالف.



طريقة الوصول للخدمة:

1- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

2- اختيار خدماتي.

3- اختيار الأحوال المدنية.

4- اختيار خدمات الهوية الوطنية.

5- اختيار نوع الخدمة المطلوبة.