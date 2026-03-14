يهمك_تعرف | برنامج ريف: 4 خطوات للتقديم على الدعم

قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ و10 مسيّرات إيرانية الإمارات: دفاعاتنا الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 مسيّرة إيرانية ارتفاع أسعار النفط عند التسوية متجاوزًا 103 دولارات للبرميل هطور أمطار الخير على طريف مستشار لترامب: علينا إعلان النصر والانسحاب من حرب إيران هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وتصاعد الدخان بداخلها أمانة المدينة المنورة تعتمد مشروعين استثماريين بالقطاعين التجاري والسياحي انتعاش أسواق الذهب في الباحة مع اقتراب عيد الفطر “استعداد الرجل للعيد”.. مظهر من مظاهر الفرح بالعاصمة الرياض أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق
أوضح برنامج ريف، خطوات وطريقة التقديم على الدعم لأصحاب مهنة الصيد للحصول على الدعم لمزاولي نشاط مهنة الصيد في السعودية.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : “كيف يمكن للصيادين التقديم على دعم ريف؟”.
وأجاب برنامج ريف بقوله: “بإمكانك التقديم على قطاع الصيادين بإتباع الخطوات التالية”:
أما عن شروط القبول في برنامج ريف فتشمل التالي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.