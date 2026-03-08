يهمك_تعرف | تحديث البيانات قد يغيّر دعمك في حساب المواطن

دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية
قال حساب المواطن إنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.