يهمك_تعرف | خطوات قفل تطبيق توكلنا

قال تطبيق توكلنا إنه يمكن قفل التطبيق من خلال الانتقال إلى صفحة “معلوماتي” ثم النقر على أيقونة الإعدادات وفي أسفل الشاشة توجد أيقونة قفل التطبيق.

خدمات توكلنا

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.