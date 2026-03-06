يهمك_تعرف | خطوات قفل تطبيق توكلنا

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي
قال تطبيق توكلنا إنه يمكن قفل التطبيق من خلال الانتقال إلى صفحة “معلوماتي” ثم النقر على أيقونة الإعدادات وفي أسفل الشاشة توجد أيقونة قفل التطبيق.
يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.