يهمك_تعرف | مواعيد عمل المراكز الصحية المناوبة بالفترة من 26 إلى 30 رمضان 1447هـ

أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحي مواعيد العمل بالمراكز الصحية المناوبة خلال الفترة من 26 إلى 30 رمضان 1447هـ، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للأهالي والزوار خلال هذه الفترة.

وأوضح التجمّع أن عددًا من المراكز الصحية سيعمل على مدار الساعة، فيما تعمل مراكز أخرى مدة 12 ساعة يوميًا على فترتين من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، ومن الساعة 8 مساءً حتى 2 صباحًا، إلى جانب مراكز تعمل مدة 6 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

وبيّن أن المراكز الصحية المناوبة داخل المدينة المنورة خلال هذه الفترة تشمل: المليليح، والهجرة، والدعيثة، ووعيرة، والصويدرة، وباقدو، والفصليّة (الفترة المسائية – مسار الأسنان)، وقباء، والبدراني، والفتح، وسيد الشهداء، والدفاع، والشرقية، والنبلاء.

وأضاف التجمع أن المراكز المناوبة تشمل أيضًا عددًا من المراكز في محافظات المنطقة، منها محافظات المهد والحناكية والعيص وبدر ووادي الفرع وينبع وخيبر والعلاء، بما يضمن تغطية صحية متكاملة في مختلف المواقع لخدمة الأهالي والزوار.

