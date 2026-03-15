#يهمك_تعرف | مواعيد عمل المراكز الصحية المناوبة بالفترة من 26 إلى 30 رمضان 1447هـ التدريب التقني يتوج بميداليات وجوائز في جنيف 2026 رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى المسجد النبوي ليلة 27 رمضان الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج لأعمال إيران العسكرية خالد المالك: ولايتكم للعهد هي ذكرى لليقين.. شخصية رائدة وملهمة القبض على مصمم الجواز البحريني بتهمة التعاطف مع العدوان الإيراني فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز طيران الخليج البحريني يعلن تشغيل رحلات من الدمام إلى لندن ومومباي وبانكوك الجوهرة وساري سعود القحطاني يحققان الجوائز الكبرى بمعرض جنيف الدولي منصة “إحسان” تُتيح خدمة إخراج زكاة الفطر عبر تطبيق وموقع المنصة
أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحي مواعيد العمل بالمراكز الصحية المناوبة خلال الفترة من 26 إلى 30 رمضان 1447هـ، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للأهالي والزوار خلال هذه الفترة.
وأوضح التجمّع أن عددًا من المراكز الصحية سيعمل على مدار الساعة، فيما تعمل مراكز أخرى مدة 12 ساعة يوميًا على فترتين من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، ومن الساعة 8 مساءً حتى 2 صباحًا، إلى جانب مراكز تعمل مدة 6 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.
وبيّن أن المراكز الصحية المناوبة داخل المدينة المنورة خلال هذه الفترة تشمل: المليليح، والهجرة، والدعيثة، ووعيرة، والصويدرة، وباقدو، والفصليّة (الفترة المسائية – مسار الأسنان)، وقباء، والبدراني، والفتح، وسيد الشهداء، والدفاع، والشرقية، والنبلاء.
وأضاف التجمع أن المراكز المناوبة تشمل أيضًا عددًا من المراكز في محافظات المنطقة، منها محافظات المهد والحناكية والعيص وبدر ووادي الفرع وينبع وخيبر والعلاء، بما يضمن تغطية صحية متكاملة في مختلف المواقع لخدمة الأهالي والزوار.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة حسابات تجمّع المدينة المنورة الصحي على منصات التواصل الاجتماعي.