#يهمك_تعرف | مواعيد عمل المراكز الصحية المناوبة بالفترة من 26 إلى 30 رمضان 1447هـ

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحي مواعيد العمل بالمراكز الصحية المناوبة خلال الفترة من 26 إلى 30 رمضان 1447هـ، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للأهالي والزوار خلال هذه الفترة.

وأوضح التجمّع أن عددًا من المراكز الصحية سيعمل على مدار الساعة، فيما تعمل مراكز أخرى مدة 12 ساعة يوميًا على فترتين من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، ومن الساعة 8 مساءً حتى 2 صباحًا، إلى جانب مراكز تعمل مدة 6 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
تجمع المدينة المنورة الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

تجمع المدينة المنورة الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

مركز الصافية بمحيط المسجد النبوي يخدم 3273 مستفيداً

مركز الصافية بمحيط المسجد النبوي يخدم 3273 مستفيداً

وبيّن أن المراكز الصحية المناوبة داخل المدينة المنورة خلال هذه الفترة تشمل: المليليح، والهجرة، والدعيثة، ووعيرة، والصويدرة، وباقدو، والفصليّة (الفترة المسائية – مسار الأسنان)، وقباء، والبدراني، والفتح، وسيد الشهداء، والدفاع، والشرقية، والنبلاء.

وأضاف التجمع أن المراكز المناوبة تشمل أيضًا عددًا من المراكز في محافظات المنطقة، منها محافظات المهد والحناكية والعيص وبدر ووادي الفرع وينبع وخيبر والعلاء، بما يضمن تغطية صحية متكاملة في مختلف المواقع لخدمة الأهالي والزوار.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة حسابات تجمّع المدينة المنورة الصحي على منصات التواصل الاجتماعي.

