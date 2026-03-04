15 رمضان.. طواف لا ينقطع وسكينة تحف الطائفين حول الكعبة المشرفة

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
نشرت قناة الإخبارية مشاهد روحانية مهيبة من صحن المطاف بالمسجد الحرام، في صباح اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، حيث أظهر مقطع مصوّر تدفّقًا متواصلًا للمعتمرين والمصلين وهم يؤدون الطواف حول الكعبة المشرفة في أجواء يغمرها الخشوع والسكينة.
وأبرزت اللقطات الانسيابية العالية في حركة الحشود، وسط تنظيم دقيق ومنظومة خدمات متكاملة تشرف عليها الجهات المختصة، بما يضمن إدارة التدفّق بكفاءة ويسهّل على قاصدي بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
ويجسّد هذا المشهد حجم العناية والجهود المكثفة المبذولة خلال ذروة الموسم الرمضاني، لتوفير بيئة آمنة ومهيأة تعين ضيوف الرحمن على أداء عباداتهم براحة وسلاسة داخل المسجد الحرام.
في صباح الـ15 من #رمضان.. طواف لا ينقطع وسكينة تحف الطائفين حول الكعبة المشرفة#الإخبارية_من_الحرم pic.twitter.com/K9AeyRiQOV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2026