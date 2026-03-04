Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

15 رمضان.. طواف لا ينقطع وسكينة تحف الطائفين حول الكعبة المشرفة

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
15 رمضان.. طواف لا ينقطع وسكينة تحف الطائفين حول الكعبة المشرفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قناة الإخبارية مشاهد روحانية مهيبة من صحن المطاف بالمسجد الحرام، في صباح اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، حيث أظهر مقطع مصوّر تدفّقًا متواصلًا للمعتمرين والمصلين وهم يؤدون الطواف حول الكعبة المشرفة في أجواء يغمرها الخشوع والسكينة.

وأبرزت اللقطات الانسيابية العالية في حركة الحشود، وسط تنظيم دقيق ومنظومة خدمات متكاملة تشرف عليها الجهات المختصة، بما يضمن إدارة التدفّق بكفاءة ويسهّل على قاصدي بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

قد يهمّك أيضاً
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026

اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026

مع إشراقة أول أيام رمضان.. الطائفون حول الكعبة وسط أجواء آمنة ومطمئنة

مع إشراقة أول أيام رمضان.. الطائفون حول الكعبة وسط أجواء آمنة ومطمئنة

ويجسّد هذا المشهد حجم العناية والجهود المكثفة المبذولة خلال ذروة الموسم الرمضاني، لتوفير بيئة آمنة ومهيأة تعين ضيوف الرحمن على أداء عباداتهم براحة وسلاسة داخل المسجد الحرام.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
السعودية

اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في...

السعودية