15 رمضان.. طواف لا ينقطع وسكينة تحف الطائفين حول الكعبة المشرفة

نشرت قناة الإخبارية مشاهد روحانية مهيبة من صحن المطاف بالمسجد الحرام، في صباح اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، حيث أظهر مقطع مصوّر تدفّقًا متواصلًا للمعتمرين والمصلين وهم يؤدون الطواف حول الكعبة المشرفة في أجواء يغمرها الخشوع والسكينة.

وأبرزت اللقطات الانسيابية العالية في حركة الحشود، وسط تنظيم دقيق ومنظومة خدمات متكاملة تشرف عليها الجهات المختصة، بما يضمن إدارة التدفّق بكفاءة ويسهّل على قاصدي بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ويجسّد هذا المشهد حجم العناية والجهود المكثفة المبذولة خلال ذروة الموسم الرمضاني، لتوفير بيئة آمنة ومهيأة تعين ضيوف الرحمن على أداء عباداتهم براحة وسلاسة داخل المسجد الحرام.