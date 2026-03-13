17 وظيفة شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مساعد مراكز الخدمات اللوجستية.

– مدير التسويق السكني.

– مدير خدمة العملاء.

– مشرف فعاليات.

– قائد عمليات الغوص.

– مدير التسويق.

– مساعد مدير تطوير الأعمال.

– مدير مساعد مبيعات العقارات السكنية.

– مدير أمن الطيران.

– مدير جدولة أسطول الضيوف.

– مساعد مدير أنظمة وحلول الأعمال.

– أخصائي أول النقل والتوزيع.

– أخصائي أول إدارة البيانات.

– أخصائي أول إدارة المخزون.

– مساعد مدير المشاريع.

– مساعد مدير خدمات المرافق.

– مساعد مدير الشبكات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مارس 2026م.