الجهود تأتي ضمن منظومة من الخدمات المتكاملة

240 موظفًا وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٣ مساءً
المواطن - واس

فعّلت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها الميدانية في ساحات المسجد الحرام عبر نشر (240) موظفًا وموظفة ضمن مبادرة “اسألني”، لتقديم الإرشاد والمساندة لضيوف الرحمن، وتنظيم حركة المصلين والمعتمرين خلال موسم الذروة.

وتعمل الفرق الميدانية على إرشاد المصلين إلى المصليات المخصصة داخل الساحات، إضافة إلى تسهيل وصول الفرق الإسعافية بسرعة عند الحاجة، والإسهام في ضمان انسيابية حركة ضيوف الرحمن في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة للقاصدين.

كما يتولى الموظفون التنسيق مع الجهات العاملة في المسجد الحرام، للمساهمة في فتح وتنظيم الممرات وتيسير عمليات الدخول والخروج، بما يعزز انسيابية الحركة ويحد من الازدحام في أوقات الذروة.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن، مستفيدةً من الكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لضمان تجربة تعبّدية آمنة وميسّرة.

وأوضحت أن نشر الموظفين ضمن مبادرة “اسألني” يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع ضيوف الرحمن وتقديم الدعم والإرشاد لهم في مواقعهم داخل الساحات، بما يسهم في تسهيل أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، مؤكدةً استمرار تطوير الخدمات الميدانية بما يواكب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزوار.

