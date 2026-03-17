30 مجسمًا مضيئًا احتفاءً بعيد الفطر في الباحة

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٣ صباحاً
30 مجسمًا مضيئًا احتفاءً بعيد الفطر في الباحة
المواطن - فريق التحرير

نفّذت أمانة منطقة الباحة أعمال تزيين وتجميل واسعة في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة؛ احتفاءً بعيد الفطر المبارك، شملت تركيب مجسمات مضيئة، وزينة، وإضاءات تجميلية في الطرق والميادين والساحات العامة، بما يعكس أجواء البهجة ويُبرز المظهر الحضري للمدينة خلال أيام العيد.
وأوضحت الأمانة أنها قامت بتركيب أكثر من (30) مجسمًا مضيئًا في عددٍ من المواقع الحيوية، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الزينة والإضاءات في أكثر من (90) موقعًا، موزعة على الطرق الرئيسة والميادين والحدائق العامة، بما يسهم في إضفاء طابع جمالي متكامل يعزز من جاذبية المواقع، ويهيئ بيئة احتفالية للأهالي والزوار.


وبيّنت أن أعمال التزيين شملت تركيب عبارات التهنئة بالعيد، وتوظيف أنماط إضاءة حديثة لإبراز المعالم الحضرية، مع مراعاة توزيعها بشكل متوازن يغطي مختلف الأحياء والمحافظات، بما يضمن وصول الأثر الجمالي إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للاستعداد لعيد الفطر المبارك، تتضمن تهيئة المرافق العامة والمنتزهات، ورفع جاهزية المواقع الخدمية، بما يسهم في توفير بيئة حضرية جاذبة تعكس مظاهر الفرح والاحتفاء بهذه المناسبة.

