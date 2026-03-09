Icon

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي Icon تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات Icon الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية Icon زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن Icon 5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان Icon رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج Icon الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت Icon البحرين تعلن حالة "القوة القاهرة" نتيجة الاعتداءات الإيرانية Icon إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي Icon خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة

5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان
المواطن - فريق التحرير

كثّفت أمانة المدينة المنورة أعمالها مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، لتقديم أفضل الخدمات للزوار في المسجد النبوي والمساجد الكبرى، وتمكينهم من أداء العبادات في أجواء آمنة ومنظمة.

وتشمل الخطة التشغيلية رفع كفاءة نظافة المرافق والإصحاح البيئي، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، وتكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية للتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة، لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتنفيذ جولات ميدانية لمكافحة الغش التجاري وضبط الباعة الجائلين خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في أعداد الزائرين القادمين إلى المدينة المنورة.

ودعمت الأمانة أعمالها الميدانية بأكثر من (5,700) كادر بشري، وما يزيد على (1,230) آلية تشغيلية، إلى جانب تفعيل المنصات الإلكترونية التي تسهم في رفع كفاءة متابعة البلاغات، وتحسين سرعة الاستجابة للخدمات البلدية، ضمن منظومة عمل تكاملي لخدمة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الخدمات بأعلى مستويات الجاهزية التشغيلية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

