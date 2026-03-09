5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان

كثّفت أمانة المدينة المنورة أعمالها مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، لتقديم أفضل الخدمات للزوار في المسجد النبوي والمساجد الكبرى، وتمكينهم من أداء العبادات في أجواء آمنة ومنظمة.

وتشمل الخطة التشغيلية رفع كفاءة نظافة المرافق والإصحاح البيئي، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، وتكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية للتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة، لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتنفيذ جولات ميدانية لمكافحة الغش التجاري وضبط الباعة الجائلين خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في أعداد الزائرين القادمين إلى المدينة المنورة.

ودعمت الأمانة أعمالها الميدانية بأكثر من (5,700) كادر بشري، وما يزيد على (1,230) آلية تشغيلية، إلى جانب تفعيل المنصات الإلكترونية التي تسهم في رفع كفاءة متابعة البلاغات، وتحسين سرعة الاستجابة للخدمات البلدية، ضمن منظومة عمل تكاملي لخدمة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الخدمات بأعلى مستويات الجاهزية التشغيلية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.