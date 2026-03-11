96.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أول 20 يومًا من رمضان مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة ضمن مشروع محمد بن سلمان.. تجديد مسجد القلعة يوثق إرث الدولة السعودية إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم #يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين بلغ نحو 96.6 مليون قاصد خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1447هـ، وفق مؤشرات تشغيلية تعتمد على قياس إجمالي مرات الدخول للمصليات وأداء العمرة، في مشهد يعكس المكانة الروحية العظيمة للحرمين الشريفين والإقبال الكبير من المسلمين على أداء العبادات خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الهيئة أن المسجد الحرام استقبل خلال هذه الفترة نحو 57.5 مليون مصلٍّ أدوا الصلوات الخمس وصلاة القيام، إلى جانب 15.6 مليون معتمر قدموا لأداء مناسك العمرة في أجواء إيمانية مهيبة.
كما أشارت إلى أن المسجد النبوي شهد أداء أكثر من 21.1 مليون مصلٍّ للصلوات الخمس وصلاة القيام، فيما بلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة نحو 579.1 ألف مصلٍّ، في حين تجاوز عدد من تشرفوا بالسلام على النبي محمد ﷺ وصاحبيه أكثر من 1.7 مليون زائر.
وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس مستوى الجاهزية التشغيلية العالية وتكامل منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، بما يسهم في تنظيم حركة الحشود وتوفير بيئة تعبّدية آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.