96.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أول 20 يومًا من رمضان

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين بلغ نحو 96.6 مليون قاصد خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1447هـ، وفق مؤشرات تشغيلية تعتمد على قياس إجمالي مرات الدخول للمصليات وأداء العمرة، في مشهد يعكس المكانة الروحية العظيمة للحرمين الشريفين والإقبال الكبير من المسلمين على أداء العبادات خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أن المسجد الحرام استقبل خلال هذه الفترة نحو 57.5 مليون مصلٍّ أدوا الصلوات الخمس وصلاة القيام، إلى جانب 15.6 مليون معتمر قدموا لأداء مناسك العمرة في أجواء إيمانية مهيبة.

كما أشارت إلى أن المسجد النبوي شهد أداء أكثر من 21.1 مليون مصلٍّ للصلوات الخمس وصلاة القيام، فيما بلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة نحو 579.1 ألف مصلٍّ، في حين تجاوز عدد من تشرفوا بالسلام على النبي محمد ﷺ وصاحبيه أكثر من 1.7 مليون زائر.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس مستوى الجاهزية التشغيلية العالية وتكامل منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، بما يسهم في تنظيم حركة الحشود وتوفير بيئة تعبّدية آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.