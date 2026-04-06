أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي

واصل فريق أتالانتا سلسلة نتائجه الإيجابية بفوز عريض خارج دياره على مضيفه ليتشي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى أتالانتا الشوط الأول متقدمًا بهدف جورجيو سكالفيني في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني أضاف نيكولا كرستوفيتش وجياكومو راسبادوري الهدفين الثاني والثالث للضيوف بالدقيقتين 59 و 73.

وبهذا الفوز رفع أتالانتا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع.

أما ليتشي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر، ويصبح مهددًا بالهبوط للدرجة الثانية.