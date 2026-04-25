Icon

ألمانيا: وفاة شاب وإصابة فتاة إثر سقوط سيارة في نهر بفرانكفورت

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

ألمانيا: وفاة شاب وإصابة فتاة إثر سقوط سيارة في نهر بفرانكفورت

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

توفي شاب “18 عاما” بعد أن سقطت سيارة كانت تقل خمسة شباب في نهر ماين في فرانكفورت خلال الليل، وفقا لما ذكرته الشرطة الألمانية اليوم السبت.

قد يهمّك أيضاً
مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا

مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا

دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى

دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى

وأصيبت فتاة “17 عاما” وهي في حالة حرجة، حيث انتشلها الغواصون مع الشاب المتوفى من المياه، أما الثلاثة الآخرون، فقد تمكنوا من إنقاذ أنفسهم بشكل مستقل وتم نقلهم إلى المستشفى من جانب خدمات الطوارئ.

وانقلبت السيارة من جانب الرصيف في الميناء الشرقي لمركز فرانكفورت المالي مساء الجمعة، وسقطت على عمق 8 أمتار في المياه، واتصل شاهد عيان، بخدمات الطوارئ.

وقال تقرير الشرطة: “وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، اقتربت السيارة من حوض الميناء لسبب غير معروف، واخترقت الحاجز الواقي، وسقطت في الحوض الشمالي للميناء الشرقي وغرقت إلى القاع”.

وتتراوح أعمار الركاب ما بين 17 و18 عاما، فيما تم انتشال السيارة من المياه، وتنتظر الشرطة تقرير التحقيقات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد