ألمانيا: وفاة شاب وإصابة فتاة إثر سقوط سيارة في نهر بفرانكفورت

توفي شاب “18 عاما” بعد أن سقطت سيارة كانت تقل خمسة شباب في نهر ماين في فرانكفورت خلال الليل، وفقا لما ذكرته الشرطة الألمانية اليوم السبت.
وأصيبت فتاة “17 عاما” وهي في حالة حرجة، حيث انتشلها الغواصون مع الشاب المتوفى من المياه، أما الثلاثة الآخرون، فقد تمكنوا من إنقاذ أنفسهم بشكل مستقل وتم نقلهم إلى المستشفى من جانب خدمات الطوارئ.
وانقلبت السيارة من جانب الرصيف في الميناء الشرقي لمركز فرانكفورت المالي مساء الجمعة، وسقطت على عمق 8 أمتار في المياه، واتصل شاهد عيان، بخدمات الطوارئ.
وقال تقرير الشرطة: “وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، اقتربت السيارة من حوض الميناء لسبب غير معروف، واخترقت الحاجز الواقي، وسقطت في الحوض الشمالي للميناء الشرقي وغرقت إلى القاع”.
وتتراوح أعمار الركاب ما بين 17 و18 عاما، فيما تم انتشال السيارة من المياه، وتنتظر الشرطة تقرير التحقيقات.