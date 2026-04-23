أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية نوعية

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية نوعية لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة متكاملة لخدمات المركبات، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين ودعم أحد القطاعات الحيوية بالمنطقة.

وتقع المدينة عند تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، وبمدة عقد تصل إلى 50 عامًا، في نموذج تشغيلي يجمع بين الأنشطة التجارية والخدمية واللوجستية ضمن بيئة منظمة ومحفزة للاستثمار.

وتهدف الأمانة من خلال هذه الفرصة إلى إنشاء وجهة عصرية متكاملة تلبي احتياجات قطاع المركبات والخدمات المساندة، وتحقق قيمة مضافة مستدامة، عبر توفير منظومة متكاملة تشمل معارض ومبيعات المركبات، وخدمات الصيانة المتكاملة، ومزادات وساحات عرض، إلى جانب مرافق للتجارب والسباقات، وخدمات لوجستية تشغيلية، ومرافق داعمة تشمل التدريب والحلول الرقمية، إضافة إلى مرافق خدمية وضيافة.

وأوضحت أن آلية التعاقد تعتمد على نظام الإيجار السنوي مع المشاركة في الإيرادات، مع زيادة دورية بنسبة 5% كل خمس سنوات، فيما تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 2,002,268 مترًا مربعًا، مع تخصيص فترة للتجهيز والإنشاء وفق النسب المحددة، داعية المستثمرين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقديم عبر منصة “فرص”.

